Traffico Roma del 25-01-2023 ore 08 | 30

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto coda per incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra la Trionfale via di Casal Lumbroso perFileni interna tra Casilina e doppia altri rallentamenti tra Bufalotta La Rustica nelle due direzioni Continuano i disagi in via Ardeatina per un incidente all’altezza di via delle Sette Chiese anche in via di Grotta di Gregna file dovute un incidente nei pressi di via Giordani altri incidenti segnalati dalla polizia locale in via Pontina altezza di via Vallerano in via Filippo Meda all’incrocio con via dei Durantini Apri incolonnato in tangenziale Tra laL’Aquila e via dei Campi Sportivi direzione Olimpico nella via Fleming carreggiata è ridotta e code verso San Giovanni proseguono i lavori di potatura in Viale Trastevere tra Piazza Belli e largo Bernardino da Feltre ...