Traffico Roma del 25-01-2023 ore 08 | 00

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul raccordo incidente prima dell’uscita Aurelia in carreggiata esterna Ci sono code sulla carreggiata interna invece file tra Casilina e Ardeatina auto in fila lungo tutto il tratto Urbano dellaL’Aquila direzione tangenziale prudenza sulla Salaria segnala di tratti ghiacciati fuori il raccordo attenzione invece a incidenti in via Aurelia altezza raccordo uscendo dalla capitale in via Ardeatina in prossimità di via delle Sette Chiese in via di Grotta di Gregna nei pressi di via Giordani aumentano gli spostamenti sulle consolari verso il centro già molto trafficate Salaria Flaminia e Cassia sulle linee ferroviarie Firenze alta velocità e convenzionalerallentato in direzione Firenze per un guasto alla linea all’altezza di Orte dettagli di queste ti altre notizie sul sito ...