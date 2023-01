Tottenham | no a Zaniolo | UFFICIALE il colpo Danjuma

...Danjuma è un nuovo giocatore del, l'attaccante olandese arriva dal Villarreal in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto in favore degli Spurs . MOLLATO- I ...... dobbiamo battere il'. Partita per la quale Scaroni preannuncia una novità molto importante: 'Ho una buona notizia. Maignan torna per la Champions.Un buon giocatore'. Tre progetti ...

Esclusiva: Zaniolo, il Milan proporrà l’obbligo alla Roma. Le condizioni. E il Tottenham… Alfredo Pedullà

Esclusiva: Zaniolo, domani vertice Tottenham. La posizione del Milan (da ieri e non solo) Alfredo Pedullà

Il retroscena: Zaniolo, ultimo contatto Tottenham nella notte. Ma lui aspetta i dialoghi Roma-Milan Alfredo Pedullà

Roma, l'agente di Zaniolo pronto ad ascoltare il Tottenham. Intanto il Milan... Calciomercato.com

Mercato Roma, caso Zaniolo: si allontana il Tottenham che preferisce un olandese Footballnews24.it

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Dopo aver svolto le visite con l'Everton, Arnaut Danjuma lascia il Villarreal e va al Tottenham. Gli Spurs, così, possono mollare Zaniolo. Che il Tottenham sia… Leggi ...