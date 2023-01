“Torna lui” Uomini e Donne | svolta clamorosa cinque anni dopo l’addio al programma

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023), mentre piovono dubbi e sospetti su Ida Platano e Alessandro Vicinanza, un cavaliere storico potrebbe prestorequasi 5: si tratta di Giorgio Manetti. Lo ha confessato a Nuovo Tv: “re a? D’istinto sì e lo farei per dire a tutti: “Cominciamo a parlare di cose serie”. Il problema è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che nessuno di loro ne sia in grado”. Giorgio esclude qualsiasi rapporto con Gemma: “Dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrandolo non solo a parole ma con i fatti! Ballare con la gonna al vento o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo sono atteggiamenti che sinceramente non si addicono a una ...