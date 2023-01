Torino-Empoli 1-1 | Lukic segna il pareggio nel finale a Torino | gol e highlights | Serie A 2022 23

Queste le altre designazioni: Bologna - Spezia: Massimi di Termoli; Lecce - Salernitana: Massa di Imperia;: Marcenaro di Genova; Atalanta - Sampdoria: Doveri di Roma; Lazio - ...... Portieri: Francesco Tommasi (Inter), Francesco Plaia (Spezia); Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Fabio De Sole (), Vittorio Magni (Milan), Filippo Pagnucco (Juventus), Lorenzo Tosto (), ...

Giudice Sportivo, 8 giocatori squalificati per un turno: nessuno del Torino, ma due dell’Empoli Torino Granata

Video – Torino, ecco l’Empoli prima della Coppa Italia Toro News

Empoli-Torino, in vendita i biglietti per il settore ospiti: le info Toro News

L’ex del Torino Zanetti impressiona per come col suo Empoli ha battuto l’Inter. I granata devono... Torino Granata

Sono in vendita i biglietti per la sfida di campionato tra Empoli e Torino, in programma sabato 28 gennaio alle ore 15:00 ...Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la conclusione della 19^ giornata di Serie A. Sono 8 i giocatori squalificati per un turno: Skriniar e Barella (Inter), Bennacer (Milan), ...