Tony Khan | “Farei la Coppa del Mondo del wrestling | sono aperto a lavorare con chiunque”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La star della NJPW Kazuchika Okada ha recentemente proposto l’idea di unadeldi, con il coinvolgimento di diverse promotion. L’attuale campione IWGP ha dichiarato che se servisse, ne parlerebbe anche con Triple H e. Mentre Triple H non ha rilasciato alcun commento sull’ambiziosa proposta, il CEO della AEWha valutato positivamente l’idea di unadeldi. D’altronde, l’anno scorso la AEW hala “Forbidden Door” e ha organizzato un pay-per-view con la NJPW, segnando un vero e proprio successo. Parlando con Tim Battle nel podcast Battleground,si è espresso sulla possibilità di realizzare ...

Personaggi chiave: Shad(proprietario dei Jaguars),(capo della strategia ...Ad unirsi al cordoglio anche, proprietario della AEW e della ROH, che ne ha dato così per primo l'annuncio: ' Purtroppo Jamin Pugh non c'è più. È stato una stella della ROH per oltre 20 ...

La Warner Bros Discovery ha cambiato idea e ora Mark Briscoe può essere inserito nella programmazione televisiva della AEW quando vuole e inizierà il suo percorso con un match tributo al fratello ...Adam Cole ha fatto il suo ritorno in AEW nella puntata dell'11 gennaio di Dynamite con un promo in cui ha dichiarato di essere tornato per lottare ancora una volta sul ring. Tutto ciò dopo che, a caus ...