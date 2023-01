Toni Servillo | l’attore del secolo tra carisma e versatilità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tutto parte dal sipario. Perché è sui palcoscenici del teatro che prende forma il talento indiscutibile di, che oggi compie 64 anni. Un attore di grande, una personalità spiccata che mantiene la propria identità pur mettendo in scena, in maniera sempre impeccabile, personaggi totalmente diversi in chiave sempre nuova. Non sono un creativo, mi ritengo un interprete: uno che cerca di trasmettere al pubblico quello che c’è di creativo in un testo, come una pila che si carica e si scarica. –si racconta nel libro Interpretazione e creatività con Gianfranco Capitta, il “teatrante militante”in Sabato, domenica e lunedì. Photo Credits: Birdmen Magazine “Teatrante ...