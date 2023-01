(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma 25 Gennaio 2023 "Lanciato il progetto Mercury che contiene la, con conseguente efficentamento e quanto riguarda i Green fuels " Così RobertoAd di Autostrade per l'Italia ...

Roma 25 Gennaio 2023 "Lanciato il progetto Mercury che contiene la digitalizzazione, con conseguente efficentamento e quanto riguarda i Green fuels " Così RobertoAd di Autostrade per l'Italia a margine della 56a Assemblea Aiscat a Roma.A tal proposito, sottolinea, "Numerose tratte della retesono oggi ai limiti della propria capacità di trasporto e in assenza di potenziamenti per l'aumento della capacità sarebbero ...

Aspi: Tomasi, interventi per 21 miliardi al 2038 - Attualità Agenzia ANSA

Autostrade: Tomasi (Aspi), fiducia a imprese e investire in capacita ... Borsa Italiana

Aspi, Tomasi: traffico 2022 chiude secondo attese -1,9% su 2019 Agenzia askanews

Tomasi (Aspi): “Investiamo su digitalizzazione e sostenibilità” Tiscali Notizie

Aspi, Tomasi: “Senza Gronda di Genova e Passante di Bologna si fermerebbe il sistema produttivo italiano” Il Secolo XIX

(Agenzia Vista) Roma 25 Gennaio 2023 “Lanciato il progetto Mercury che contiene la digitalizzazione, con conseguente efficentamento e quanto riguarda i Green fuels ” Così Roberto Tomasi Ad di Autostra ...Per Roberto Tomasi «le previsioni di Pef stimano al 2038 un valore complessivo di interventi per 21 miliardi di euro per due ambiti di sviluppo. Numerose tratte della rete Aspi sono oggi ai limiti ...