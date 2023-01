Tobe Hooper | ricordando il padre dello slasher horror

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)avrebbe compiuto gli anni il 25 gennaio: ricordiamo qual è stato il peso del suo cinema e la rilevanza che le sue opere hanno, ancora oggi, nel genere. La ricezione dei film disegue tutto sommato lo schema comune ai suoi colleghi che hanno esordito in pieno clima di contestazione: come John Carpenter (la cui prima opera è Dark Star, realizzata nel 1974), come George Romero (La notte dei morti viventi, 1968), come Sean Cunningham (con il film erotico Together a segnarne l'esordio dieci anni prima dell'Venerdì 13), come Dario Argento (L'uccello dalle piume di cristallo, 1970),ha pagato lo scotto dell'essere un autorenegli anni settanta. E lo ha pagato con un'intensità maggiore ...

John Larroquette, voce narrante nell'iconico film horror Non aprite quella porta, ha rivelato di non aver ricevuto un compenso in forma di denaro bensì in droga.