(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Marcusnon sirà dalin questa finestra di mercato: ilalla proposta delNienteper Marcus. Come riportato da Footmercato.net, il francese – che piace anche in Italia a Inter e Juve – ha deciso di non lasciare ilnel mercato di. Il giocatore a giugno andrà in scadenza di contratto, ma ha preferito non lasciare la squadra tedesca prima della fine del campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Marcussi muoverà dal 'Gladbach in questa finestra di mercato: il rifiuto alla proposta del Chelsea Niente Chelsea per Marcus. Come riportato da Footmercato.net, il francese - che piace ...Nonostante il grande pressing dei Blues,ha intenzione di lasciare il suo attuale club prima della fine della stagione, e solo in estate deciderà la sua prossima destinazione. Tra le ...

In Francia – Thuram, no al Chelsea: resterà al ‘Gladbach fino a giugno. E poi… fcinter1908

Thuram non si muove a gennaio: il rifiuto del 'Gladbach al Chelsea Calcio News 24

CM.IT | Thuram all'ultimo respiro: non solo Inter, otto giorni per l'addio CalcioMercato.it

Inter, Thuram non è più un sogno: ecco il piano di Marotta e Ausilio Sportitalia

L'Inter deve anticipare la concorrenza per Thuram Calciomercato.com

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Niente Chelsea per Marcus Thuram. Il francese ha deciso di restare al Borussia Mönchengladbach fino al termine della stagione ...