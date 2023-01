Testimoni assenti | rinviato il processo d' appello bis per Oseghale

Leggi su agi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) AGI - La Corte d'assise d'di Perugia ha ammesso le telecamere in aula per ildibis per l'omicidio di Pamela Mastropietro, con la possibilità di effettuare riprese, con l'eccezione delle deposizioni deii testi ammessi nella scorsa udienza. Uno di loro, ha manifestato il suo impedimento per motivi di salute, il secondo, incece, non si è presentato ed è risultato irreperibile. Nei suoi confronti la Corte ha disposto l'accompagnamento coattivo e una sanzione pecuniaria di 250 euro. L'udienza è stata rinviata al 22 febbraio. L'imputato Innocent, gia condannato per aver ucciso, il 30 gennaio 2018, la diciottenne e aver smembrato il suo corpo, deve rispondere di violenza sessuale. Era presente in aula e ha già detto che non essisterà ...