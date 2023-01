Test Ferrari 499P a Sebring | Pier Guidi | ' Pista severa | riscontri positivi'

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La 1000 Miglia disarà il primo appuntamento del mondiale WEC , stellare per le premesse poste dai nomi dei costruttori presenti in Classe Hypercar. Appuntamento al 17 marzo, sul particolare ...

A Sebring, un Roar e una 24 Ore di Daytona, laha impiegato tutti i piloti titolari al volante della 499P per due giornate di. Chilometri fondamentali per presentarsi nel week end di ...Previous Next L'avventura di Badoer, caratterizzata da un altissimo numero di km percorsi neie nei collaudi dellein dodici anni, si concluse ufficialmente nel 2010, non prima di un'...

Ferrari, Shwartzman inaugura i test a Fiorano con 77 giri Autosprint.it

F1 | Ferrari: Shwartzman in pista a Fiorano, niente Giovi Motorsport.com - IT

F1: Ferrari, primi test 2023 a Fiorano con monoposto 2021 Agenzia ANSA

F1, per la Ferrari seconda giornata di test a Fiorano: va in pista Sainz Sky Sport

I primi test della Ferrari a Fiorano con Shwartzman Tuttosport

FIORANO - La Ferrari è scesa in pista ieri per la prima volta in questo 2023. È il primo di tre giorni di test a Fiorano con la SF-21: è stato turno del terzo pilota Shwartzman, a partire dal 25 ...Tutti i piloti del programma Ferrari Hypercar sono stati impegnati nelle due giornate di prove condotte a Sebring, in vista del debutto del mondiale endurance. Le sensazioni di Pier Guidi ...