(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La casa automobilisticaha dichiarato che spenderà più di 3,6diper espandere il suo stabilimento vicino a Reno, in, dove il produttore di veicoli elettrici assembla ...

Una delle fabbriche da costruire in serie il semirimorchio automatico di, mentre l'altra produrrà batterie sufficienti per due milioni di veicoli ogni anno. La società dal 2014 ha investito 6,2 ...ha annunciato un nuovo maxi investimento per ampliare le sue attività presso la Gigafactory del Nevada . Nello specifico, la casa automobilistica americana ha fatto sapere cheben 3,6 ...

Tesla investirà 3,6 miliardi dollari in fabbrica batterie in Nevada Agenzia askanews

Tesla: investe oltre 3,6 mld $ per espandere la giga-factory in Nevada Borsa Italiana

Tesla: stasera la trimestrale, ecco cosa attendersi Investire.biz

Tesla investe oltre $3 mld nella gigafactory di Nevada Finanza.com