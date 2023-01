Terza puntata de La Porta Rossa 3 | Anna sospetta di Cagliostro? Trame 25 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Lade La3 farà scoprire aduna sconvolgente verità su, mentre i rapporti tra quest’ultimo e Vanessa sembrano compressi. Va in onda stasera, mercoledì 25, un nuovo appuntamento con la fiction di Rai2, ormai giunta alla conclusione. In questae ultima stagione, sono passati tre anni dagli eventi in cui Vanessa ha impedito adi oltrepassare la. Non avendo mai compreso la sua scelta, il commissario fantasma ha troncato ogni rapporto con lei, vagando per Trieste in assoluta solitudine., però, non si è mai staccato dalla moglie, né dalla figlioletta Vanessa. Di seguito ...