Teo Mammuccari assente a Le Iene | tutte le ipotesi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ieri sera, su Italia 1, è andata in onda una nuova puntata de Le. La struttura dell’appuntamento ha seguito fedelmente quella dei precedenti, però, ciò che ha sorpreso tutti è stata l’assenza di Teo. Ovviamente, questo ha spinto gli spettatori a porsi qualche domanda. Sui social network sono comparse lepiù disparate. Al momento, però, non è stata data ancora alcuna giustificazione. Le, Belen Rodriguez ha condotto da sola: cosa è successo a Teo? Teotrova sempre il modo per strappare qualche risata. Il pubblico di Italia 1, ormai, si è affezionato a lui. Per questo motivo, l’assenza di ieri sera non è affatto passata inosservata. È stata Belen Rodriguez, co-conduttrice de Le, a rilasciare l’annuncio. Subito dopo ...

Italia 1 : Le Iene , il programma cult condotto da Belén Rodriguez eha attirato l'attenzione di 1.246.000 spettatori pari al 9.2% di share. La7: DiMartedì , l'appuntamento ...Con lei non c'era il collega. Non ci è dato sapere, per il momento, quale sia stato il motivo per il quale quest'ultimo abbia dato 'forfait'. Le Iene,assente in studio: ...

Le Iene, Teo Mammuccari non è presente in studio: qual è il motivo Notizie.it

Le Iene stasera su Italia 1, le anticipazioni e i servizi della puntata di martedì 17 gennaio 2023 SuperGuidaTV

Le Iene, stasera in tv 24 gennaio su Italia: Luigi Pelazza a Castelvetrano e Campobello. Tra gli ospiti Margherita Laterza e Selen Corriere dell'Umbria

"Mi strinse la mano e sparì": Pippo Baudo l'ha truffato | Teo ... Fortementein.com

Teo Mammuccari a "Le Iene": «Quando ti separi devi pensare ai figli» Corriere della Sera

Belen Rodriguez si è ritrovata orfana del suo collega Teo Mammucari. Dunque, ha dovuto portare avanti il programma da sola. Per incoraggiare la 38enne argentina ad affrontare al meglio la conduzione ...Le Iene Show è andato in onda senza Teo Mammucari al fianco di Belen Rodriguez. Giallo in rete: cos'è successo al conduttore romano