Tenta di strangolarla e le getta alcol in faccia per darle fuoco con un accedino | lei fugge di casa e denuncia il marito

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Violenze e continui maltrattamenti nei confronti di sua moglie . In un caso le avrebbe tirato dell', minacciandola dicon l'accendino, e poi le avrebbe stretto le mani al collo per ...

In un caso le avrebbe tirato dell' alcol , minacciandola di darle fuoco con l'accendino, e poi le avrebbe stretto le mani al collo per. La donna si sarebbe salvata, fuggendo da casa. Un ...Stando alle accuse nell'autunno del 2017 il sessantenne avrebbe minacciato di morte la moglie e avrebbe tentato di, non riuscendo nell'intento per la pronta reazione della vittima che è ...

Tenta di strangolarla e le getta alcol in faccia per darle fuoco con un accedino: lei fugge di casa e denuncia leggo.it

Choc nel carcere di via Burla: detenuto tenta di strangolare un poliziotto ParmaToday

Udine, dottoressa aggredita in guardia medica: uomo tenta di strangolarla Virgilio Notizie

Perugia, tenta di strangolare la moglie e le getta addosso la candeggina ilmessaggero.it

Tenta di strangolare la compagna incinta e la colpisce con un tubo ... CN24TV

In un caso le avrebbe tirato dell'alcol, minacciandola di darle fuoco con l'accendino, e poi le avrebbe stretto le mani al collo per strangolarla. La donna si sarebbe salvata, fuggendo da casa. Un ...Il 14 febbraio la discussione per il processo. L’uomo avrebbe scagliato il cellulare colpendo la donna sulla testa. Ieri è stato ascoltato l'ultimo testimone ...