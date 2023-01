Tensione in casetta | gli allievi contro Wax e Gianmarco apre la polemica su NDG

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Dopo il capodanno gate, nelladi Amici 22 l’aria che si respira è decisamente diversa. Tra glic’è, tant’è che la stessa Maria De Filippi è dovuta intervenire all’interno della casa per poter calmare i ragazzi e farli ragionare. Si è visto tutto nel daytime andato in onda che ha aperto nuove discussioni e dubbi. Scopriamo che cosa è accaduto. Ancora tensioni ad Amici 22, glisi schieranoWax Il ballerinoè stato uno dei primi a spiegare che nellanon si respira più lo stesso clima che c’era prima del noce moscata gate. Il danzatore della Celentano ha detto che erano tutti amici. Nonostante lui non abbia visto personalmente dei momenti di alta, sostiene che ...