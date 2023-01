Tennis | Boris Becker lapidario su Nadal | “Credo che il ritiro sia vicino | possibile al Roland Garros”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Siamo nelle battute conclusive dell’Australian Open 2023, ed una delle delusioni più grandi del primo torneo dello Slam è Rafa. Lo spagnolo è stato eliminato nel secondo turno da Mackenzie McDonald, in una sfida condizionata da evidenti problemi fisici, ormai una costante di questi ultimi mesi. E anche, tornato a commentare ildopo mesi difficili per il suo arresto per bancarotta, non sembra fiducioso. Interpellato sull’argomento, il tedesco si esprime senza mezzi termini: “Nonche Rafa giocherà fino ai 40 anni. La sconfitta contro McDonald è il primo passo verso il: un infortunio come questo richiede tempo per riprendersi (lesione all’ileo-psoas, rischia fino a due mesi di stop ndr.) e lui è già in là con gli anni. Oltretutto, i suoi infortuni ...