Tennis | Australian Open | Sabalenka e Linette in semifinale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Melbourne, 25 gen. -(Adnkronos) - Arynavola inall', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La bielorussa, numero 5 del mondo e quinta testa di serie, supera la croata Donna Vekic, numero 64 del ranking Wta, per 6-3, 6-2 in un'ora e 51 minuti.affronterà domani la polacca Magda, numero 45 del mondo, vincitrice sulla ceca Karolina Pliskova, numero 31 del ranking Wta e 30 del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 29 minuti.

Non serve cercare oltre: si chiama Magda Linette la grande sorpresa di questoOpen. La tennista polacca giocherà per la prima volta, a 30 anni, le semifinali di uno ...far fiorire un...Più che mai, perché non sono mai stato così a lungo senza farlo", ha debuttato lo spagnolo nell'intervista manifestando tutta la sua tristezza per aver saltato gliOpen 'A volte guardo le ...

Tennis, il ranking ATP degli italiani dopo gli Australian Open: Sinner precede Musetti, Berrettini scivola OA Sport

Nicolas Barrientos da impazzire: punto in tuffo alla superman contro Bonzi e Rinderknech Eurosport IT

Tennis, Australian Open: Sabalenka e Linette volano in semifinale Tuttosport

Krejcikova/Siniakova - Krawczyk/Schuurs - Australian Open Highlights - Tennis video Eurosport IT

Tennis: Australia; Pegula ko, Azarenka in semifinale Agenzia ANSA

La bielorussa, grande favorita per il titolo, supera Vekic in due set. Linette elimina Pliskova e si avvicina alla top-20. Giovedì le semifinali ...Si è conclusa la decima giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, degli Australian Open 2023 di tennis: oggi, mercoledì 25 gennaio, in campo, per i quarti di finale, la parte ...