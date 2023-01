Taxista juventino rifiuta di vendere la sua vecchia Fiat Ulysse a un emiro per 100 mila euro | “È un reperto storico | qui dentro c’è la storia della squadra”

Leggi su lastampa

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tommy Agosta ha detto «no» a un principe di Riad che gli ha offerto 100dollari per il suo vecchio,taxi. «Contiene troppi cimeli, 170 autografi, con le firme di Platini, Ronaldo Gianni Agnelli e Boniperti. Non me ne separerò mai»