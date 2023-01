Tante nuvole | poca pioggia Cosa succede al clima?

Leggi su panorama

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Al momento, stiamo attraversando in una fase di freddo intenso con neve fino a bassa quota in molte regioni, ma fino a pochi giorni fa non c’era neve sull’Appennino. In altre zone, come quella di Milano, le piogge sono state prima assenti e poi, a partire dall’autunno sono state caratterizzate da bassa intensità. La domanda che tutti ci poniamo è se il regime delle precipitazioni sta cambiando: è vero che la frequenza di piogge molto intense sta aumentando o è vero il contrario? E le precipitazioni nevose stanno davvero diminuendo? E come sta influendo il cambiamentotico sul nostro Paese? Per rispondere a queste domande occorre basarsi sui dati registrati su un arco di tempo abbastanza lungo come ci spiegano alcuni dei più grandi esperti italiani del settore. Tasso di variazione nelle precipitazioni estive (trend) osservate nei 62 anni (mm/anno). Per ...