Tank Usa a Kiev devono essere costruiti | ci vorranno mesi

Ma lo stesso Biden ha anche spiegato che ci vorranno mesi di addestramento per l'uso dei, anche se il training inizierà presto. Funzionariavevano già precisato che i 31 carri armati non ...... dopo il via libera di Berlino alla cessione ditedeschi Leopard. Via libera che ha portato l'... dicendosi 'grato' e sottolineando la 'piena unione' trae alleati nel sostegno all'Ucraina ...

Arriva la svolta sui tank per l'Ucraina: non c'è ancora una dichiarazione ufficiale, ma gli Stati Uniti sarebbero pronti a inviare gli Abrams M1, punta di… Leggi ...L'annuncio che il mondo aspettava, gli ucraini in primis, è arrivato. Joe Biden ha parlato alla nazione e ha detto che gli Usa invieranno ...