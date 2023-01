Tank Leopard a Ucraina | chi li invia | quanti sono

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Carri armati all’, non solo da Germania e Stati Uniti. Berlino e Washington hanno rotto gli indugi annunciano l’invio dei carri armati –2 e Abrams – che Kiev attende per la nuova fase della guerra contro la Russia. Se gli Abrams saranno una consegna totalmente ‘made in Usa’, are i– di fabbricazione tedesca – non dovrebbe essere soltanto la Germania. Berlino infatti ha venduto i mezzi ad altri paesi e ha autorizzato i ‘clienti’ a trasferire iad un paese terzo, in questo caso – appunto – l’. Anche la Spagna è pronta are questi carri armati e ad addestrare i militari ucraini al loro mantenimento, ha reso noto la ministra della Difesa, Margarita Robles, confermando quanto anticipato dalla stampa oggi, e ...