Tank all’Ucraina | via libera dalla Germania Kiev | «Escalation inevitabile» Atteso l’intervento di Biden alle 18

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tira un sospiro di sollievo il presidente Volodymyr Zelensky: laha autorizzato l’invio di carri armati Leopard 2 all’Ucriana. «Sono sinceramente grato al Cancelliere Olaf Scholz e ai nostri amici in», ha scritto in un tweet il presidente ucraino ringraziando Berlino. Il governo tedesco ha autorizzato l’operazione, che verrà portata avanti su due binari. Berlino, oltre a sbloccare l’autorizzazione della cessione dei Leopard di sua produzione in possesso di altri Paesi – come ha confermato formalmente questa mattina in una nota la cancelleria – si appresta a inviare essa stessa 14, come annunciato da Olaf Scholz oggi al suo gabinetto e come dovrebbe confermare al Bundestag. Già ieri, 24 gennaio, erano filtrate le notizie sul doppio ok di Usa eall’invio dei propri migliori carri armati ...