Tajani assicura che l’Italia è pronta a inviare nuove armi all’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) I carri armati americani Abrams e i tedeschi Leopard 2 arriveranno in Ucraina. La Germania fornirà gli agognati tank a Kyjiv, anche perché gli Stati Uniti hanno fatto trapelare di essere pronti a fare altrettanto. In una mossa a sorpresa, Washington ha cambiato idea sulla consegna dei suoi cingolati pesanti. Secondo quanto anticipato dal Wall Street Journal, starebbe rivendendo gli ultimi dettagli dell’accordo. Fonti citate dalla Cnn hanno riferito che l’annuncio arriverà oggi, all’interno di un accordo più ampio con la Germania e gli altri alleati europei. Dagli Stati Uniti dovrebbero partire 30 veicoli. Berlino darà invece 14 Leopard 2 e lo stesso potranno fare gli altri dodici Paesi che nei loro arsenali hanno i carri armati tedeschi. La Polonia ha già chiesto di poterne spedire 14, i Paesi Bassi 18. In totale l’alleanza potrebbe100 tank. Intanto, in Italia ...