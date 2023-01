Tabellone Coppa Italia femminile 2023 volley | gli accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ilcompleto dellaA1 Frecciarossadi: ecco tutti glidelle partite, dai quarti di finale alla finalissima. Le migliori otto squadre del girone di andata si sfidano in gare da dentro o fuori sul campo della migliore classificata: chi vince accede alla Final Four, in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno nel fine settimana del 28 e 29 gennaio. Le quattro squadre si sfideranno dunque nell’impianto bolognese per accedere alla finalissima che assegna il titolo. L’Imoco Conegliano, vincitrice delle ultime tre edizioni della, va a caccia del terzo trofeo stagionale dopo Supere Mondiale per Club, ma la concorrenza non starà a guardare. ...