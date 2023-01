Svelata la DRAM LPDDR5T | la memoria mobile più veloce al mondo

La società sudcoreana ha fornito i sample dellaai clienti, in modo da spingerne l'adozione ...6 gigabit al secondo , il 13% più velocemente rispetto alla precedente generazione di LPDDR5X...nel febbraio 2021 , la memoria HBM - PIM (dove PIM sta per Processing In - Memory) di ... Samsung ha svelato in passato che intende implementare PIM anche supiù tradizionali con AXDIMM, ...

LPDDR5T, SK hynix sforna memorie a 9,6 Gbps per i futuri ... Hardware Upgrade

Velocità pari a 9,6 gigabit al secondo e processo produttivo avanzato per garantire bassi consumi: sono gli ingredienti della nuova LPDDR5T, Low Power Double Data Rate 5 Turbo, della sudcoreana SK hyn ...