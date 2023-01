Supplenze docenti | su posti disponibili dopo il 31 dicembre si utilizzano le graduatorie di istituto

Altri emendamenti attesi Mobilità straordinariaassunti entro 31 dicembre 2022, compresa ...Il concorso per ex Lsu viene rimandato al 2023 Concorso Dsga facenti funzione con laurea...... circa 1/5 del precariato, se consideriamo che leper l'a.s. 2022 - 23 sono più di 150. Di fatto, i 4/5 deiprecari resterebbe fuori da ogni possibilità di reclutamento, condannati ...

Supplenze docenti, a Roma stop alle nomine da GPS. Come si procede dalle graduatorie di istituto. NOTA Orizzonte Scuola

Supplenze Docenti 2023/24, algoritmo e 150 preferenze anche l’anno prossimo newsistruzione.it

GPS 2023/24, cosa cambierà Il punto della situazione Scuolainforma

Le supplenze docenti del 2023/24 saranno attribuite dalle GPS aggiornate con la convalida titoli e con algoritmo “perfezionato” Orizzonte Scuola

Supplenze docenti 2023-24: il punto su GPS, algoritmo e altri aspetti InformazioneOggi.it

Il rientro a scuola dopo le festività natalizie sarà davvero movimentato. Come ogni anno, le scuole si trovano in grande difficoltà al rientro dalle festività natalizie: proprio in questo periodo si r ...Le assunzioni a tempo indeterminato, secondo la proposta di Valditara, dovrebbero avvenire direttamente dalle graduatorie per le supplenze, ma gli insegnanti dovranno avere determinati requisiti. Per ...