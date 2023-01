Supercoppa Primavera | Fiorentina campione | Inter battuta 2-1 davanti a Commisso e Barone

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Lavince la. Allo U-Power Stadium di Monza la squadra allenata da Alberto Aquilani batte l’per 2-1 grazie alle reti firmate nel primo tempo da Amatucci all’undicesimo minuto e da Berti al venticinquesimo. Inutile il bellissimo gol di Owusu nella ripresa che ha firmato il punteggio sul 2-1 finale. Sotto gli occhi del presidente Roccoe del direttore generale Joeuna grande gioia per tutto il popolo viola. PRIMO TEMPO – Pronti via l’ha subito una clamorosa palla gol: errore in disimpegno di Krastev che sbaglia il retropassaggio, Iliev si presentaal portiere ma Martinelli si oppone con una grande uscita, Qualche minuto più tardi la partita perde un sicuro protagonista: il centravanti ...

Dove vedere in tv e streaming la gara valevole per la Supercoppa Italiana Primavera MONZA BRIANZA " Mercoledì 25 gennaio all'U - Power di Monza, andrà di scena la sfida valevole per la Supercoppa Primavera

95' - Non c'è più tempo, cala il sipario all'U-Power Stadium di Monza! La maledizione della Supercoppa colpisce ancora l'Inter Primavera, battuta 2-1. Per la precisione la seconda Supercoppa Primavera, dopo quella alzata nel 2021, trofeo che rappresenta la ciliegina sulla torta dei quattro successi consecutivi in Coppa Italia. Sei trofei in tutto