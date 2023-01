Sui social | «Dimostra 8 anni come al solito»

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Mentre la magistratura vaticana, dopo quasi 40, ha riaperto le indagini sull’accaduto, il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi continua a far discutere. Ne discuteva anche il rapper Fedez, durante la diretta di Muschio Selvaggio, il podcast condotto dal cantante insieme a Luis Sal. Ma mentre parlava della sparizione della studentessa e della serie Netflix che ne ha ricostruito la storia, il rapper è scoppiato a ridere. Emanuela Orlandi: fotostoria della “Vatican Girl” guarda le foto Leggi anche ...

L'evento sarà trasmesso in diretta videocanalidella Diocesi.... ma anchepaesi del "vicinato" europeo e a livello globale. All'interno dell'Unione, sottolinea ...dei gruppi e delle regioni più vulnerabili " come il citato Just Transition Fund o il...

L'amore nato sui social network si è trasformato in un incubo l'Adige

"116 carri armati Leopard verso l'Ucraina", un video circola sui social ucraini RaiNews

Zaniolo, tifosi di Milan e Roma scatenati: "Un sogno", "Non scherziamo", "Ci ringrazia così" La Gazzetta dello Sport

Fedez scoppia a ridere su scomparsa Orlandi, critiche sui social Agenzia ANSA