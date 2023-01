Storia della Fiat Uno | che all' inizio doveva essere una Lancia

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) LaUno è davvero molto particolare. Intanto è stata prodotta in quasi nove milioni e mezzo di esemplari, lungo un periodo che va dal 1983 al 2014 e questo la rende l'ottava auto più venduta. Lanata a Cape Canaveral Se questi trentuno anni vi sembra un po' tanti per una sola auto, in effetti avete ragione, perché laUno che tutti conosciamo è stata sul mercato in due serie, la prima tra il 1983 e il 1989, la seconda dal 1989 al 1995. Tuttavia, la Uno è stata anche prodotta su licenza in moltissimi Paesi (naturalmente con una serie di modifiche rispetto all'originale), ovvero Jugoslavia, Polonia, Marocco, Turchia, India, Pakistan, Filippine e Sudafrica. Proprio in quest'ultimo la produzione è andata avanti fino al 2014. ...