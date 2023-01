Stipendi docenti | Valditara | “Per pagarli di più utilizzare anche fondi privati Assurdo dare solo 1500 euro ad un docente di matematica”

...devono proseguire il lavoro anche in orario pomeridiano e indennità chilometriche per i...economico per i costi di trasporto divenuti ormai insostenibili per una categoria i cuisono ...Penso ad una grande comunità che realizzi quella alleanza fra famiglie, studenti,, parti ...destinato 350 milioni di euro destinati a progetti di valorizzazione invece a sostenere gli. ...

Stipendi docenti, Italia sempre indietro. Sinopoli (Flc Cgil): “Tema che contribuisce a demotivare chi lavora. Investire sul salario è investire sulla dignità” Orizzonte Scuola

Stipendi, quanto sono pagati gli insegnanti in Italia Wall Street Italia

Gli insegnanti italiani sono tra i meno pagati d'Europa AGI - Agenzia Italia

Stipendi docenti e ATA, recupero scatto 2013: considerazioni sul rinnovo del contratto Scuolainforma

Rinnovo contratto, Valditara: “Il più importante aumento per il personale scolastico. Serve grande sforzo di fantasia per trovare sempre più risorse” Orizzonte Scuola

Intervista al giornalista e scrittore dopo che Peter Pan è stato inserito nella lista dei libri sconsigliati dall'Università di Aberdeen agli studenti per gli ...Investire sul salario significa investire sulla dignità e sulla professione come valore sociale. Ma, i politici, oltre la retorica, lo sanno