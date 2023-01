Start list gigante seconda manche Schladming 2023 | italiani in gara e pettorali di partenza

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La, ididelladeldi, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Solo due azzurri qualificati all’ultima discesa, Borsotti e Zingerle scenderanno con la pettorina numero 10 e 5.che inizierà alle 20:45. 1 32 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI 1:12.43 3.38 30 Atomic 2 31 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:12.41 3.36 29 Head 3 42 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA 1:12.36 3.31 28 VOELKL 4 27 20398 VERDU Joan 1995 AND 1:12.31 3.26 27 Head 5 58 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:12.30 3.25 26 Rossignol 6 29 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:12.28 3.23 25 Stoeckli 7 35 512301 SIMONET Livio 1998 SUI 1:12.26 3.21 24 ...

La, i pettorali di partenza e gli italiani in gara del gigante maschile di Schladming , appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino . Gli azzurri cercano di entrare in ...IL CALENDARIO COMPLETO LASEGUI LA DIRETTA Diretta tv - La gara sarà visibile su Eurosport 2 (prima manche) ed Eurosport (seconda manche), in alternativa in streaming sul player di ...

Biathlon - La start list dell'individuale maschile degli Europei di ... FondoItalia.it

Sci alpino, startlist gigante Kronplatz 2023: orari 25 gennaio, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane OA Sport

Bassino e Brignone pettorali 1 e 2 nel primo gigante a Kronplatz: la ... NEVEITALIA.IT

Start list gigante femminile Kronplatz 2023: italiane in gara e ... SPORTFACE.IT

1° Trofeo “Nuoto Riccione Winter Edition”. La start list. Nuoto•com

Mercoledì 25 gennaio andrà in scena il gigante maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Sulla difficile pista Planai, che martedì ha ospitato il classico sl ...La start list del gigante femminile di mercoledì di Kronplatz 2023: ecco italiane in gara e pettorali di partenza ...