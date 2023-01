(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Si prospetta una stagione 2023 davvero intensa per Tom, che dopo aver annunciato la propria partecipazione alSupersport come portacolori del team MotoZoo Kawasaki , ha reso ...

Si prospetta una stagione 2023 davvero intensa per Tom Booth - Amos , che dopo aver annunciato la propria partecipazione alSupersport come portacolori del team MotoZoo Kawasaki , ha reso noto anche il suo secondo impegno . "TBA" sarà infatti al via anche nella Supersport britannica nel contesto del BSB , dove ...Sfumata la possibilità di passare ala tempo pieno, il pilota di Sar

SSP mondiale e britannica: doppio impegno per Tom Booth-Amos Motosprint.it

WorldSBK | Test Jerez, day 1: Razgatlioglu al comando, bene Petrucci LiveGP.it

CIV SSP: nuova categoria ma stesso team per Leonardo Carnevali Motosprint.it

SSP300: Indy Offer annuncia il ritiro dalle corse a soli 19 anni Motosprint.it

SSP: Corsi e Smith gli esclusi eccellenti del 2023, in nome della linea verde Motosprint.it

Si prospetta una stagione 2023 davvero intensa per Tom Booth-Amos, che dopo aver annunciato la propria partecipazione al Mondiale Supersport come portacolori del team MotoZoo Kawasaki, ha reso noto ...Ancora alle prese con i postumi della brutta caduta di Most, il giovane pilota britannico ha deciso di appendere il casco al chiodo in maniera definitiva ...