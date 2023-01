Squalificati Serie A | piove sul bagnato in casa Inter | il giudice sportivo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Si è conclusa la 19esima giornata del campionato diA, l’ultima partita ha registrato il tonfo del Milan contro la Lazio. Scatto, forse decisivo, del Napoli verso lo scudetto. La squadra di Luciano Spalletti è stata protagonista del blitz sul campo della Salernitana. La Juventus ha strappato un punto importante contro l’Atalanta, pesantissima sconfittalinga dell’contro l’Empoli.sulper Simone Inzaghi, nella prossima partita contro la Cremonese non potrà contare su calciatori del calibro di Skriniar e Barella. Foto di Mateo Bazzi / AnsaA Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione ...

Il giudice sportivo dellaA, Gerardo Mastrandrea ha inflitto una giornata di squalifica in campionato a 8 calciatori: Bennacer (Milan), Celik (Roma), Dawidowicz (Hellas Verona), Pickel (Cremonese), Henderson e Parisi

Il Giudice Sportivo ha diramato la lista degli squalificati per la ventesima giornata, tutti per un turno: Skriniar e Barella (Inter), Bennacer (Milan), Celik (Roma), Dawidowicz (Hellas Verona), Henderson. Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea ha squalificato otto giocatori per un turno dopo la 19esima giornata di Serie A, atleti che dunque salteranno la prima partita del secondo atto di questo campionato.