Sport in tv oggi mercoledì 25 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)252023, saranno di scena diversi: gliinvernali con le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, degli Europei per il pattinaggio artistico, degli Europei Open di biathlon (validi per l’IBU Cup) e dell’EYOF invernale, il tennis con gli Australian Open, il volley femminile con la Coppa Italia, il volley con la Champions League, il ciclismo con il Trofeo Calvia e la Vuelta a San Juan, il basket con l’EuroCup, il basket femminile con l’Eurolega, il calcio femminile con la Coppa Italia, e molti altri ancora. Gli Europei 2023 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana ad Espoo, in Finlandia, alla Espoo Metro Areena, iniziano con ilcorto delle coppie di artistico. L’Italia cercherà di compiere la straordinaria impresa di centrare ben ...