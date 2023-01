Spinto contro un treno per rapina | presi due giovani

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Due minorenni sono stati identificati dalla Squadra Mobile di Monza e portati in Questura, perché sospettati di aver preso parte all'aggressione di un 15 enne, avvenuta questo pomeriggio in stazione a ...

La gang di ragazzini, a quanto emerso, voleva rapinare il giovanissimo della felpa e, quando lui ha rifiutato di toglierla e consegnarla, uno di loro lo haun treno in movimento, ...1' DI LETTURA Un ragazzino di 15 anni è ricoverato in ospedale, dopo essere stato, da un gruppo di coetanei,un treno in movimento, cadendo nello spazio tra il binario e le ruote del treno. È quanto accaduto nel pomeriggio di oggi all'interno della Stazione di Seregno,...

