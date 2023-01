Un ragazzino di 15 anni è ricoverato in ospedale, dopo essere statoun treno in movimento. Il giovane, vittima di una tentata rapina da parte di un gruppo di coetanei, è caduto nello spazio tra il binario e le ruote del locomotore. Il tutto è accaduto ...Un ragazzino di 15 anni è ricoverato in ospedale dopo essere statoun treno in movimento, cadendo nello spazio tra il binario e le ruote del treno, da alcuni coetanei che volevano rapinarlo. È accaduto questo pomeriggio all'interno della stazione di ...

Spinto contro un treno per rapina, 15enne ferito per una felpa - Lombardia Agenzia ANSA

Spinto contro un treno per rapina, 15enne ferito per una felpa La Gazzetta del Mezzogiorno

Tragedia sfiorata: ragazzino spinto contro un treno in transito MonzaToday

Spinto contro un treno per rapina, 15enne ferito per una felpa Giornale di Brescia

Spinto contro un treno per rapina, 15enne ferito per una felpa l'Adige

Un ragazzino di 15 anni è ricoverato in ospedale, dopo essere stato spinto contro un treno in movimento, cadendo nello spazio tra il binario e le ruote del treno questo pomeriggio all’interno della ...Seregno, ragazzino spinto contro un treno in corsa per rubargli la felpa Il quattordicenne salvo per miracolo: era finito tra la banchina e le rotaie. Ad aggredirlo un coetaneo di Desio ...