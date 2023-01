Sparatoria in cascina a Caravaggio | arrestati i tre uomini che gambizzarono un 42enne

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) All’alba di mercoledì 25 gennaio i Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo hanno eseguito 3 ordinanze di misure cautelari restrittive della libertà personale nei confronti di altrettanti indagati, 3 cittadini italiani di etnia sinti, emesse dal GIP presso il Tribunale di Bergamo su richiesta della locale Procura della Repubblica, per i reati di lesioni aggravate con l’uso di arma da fuoco, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di arma da sparo in luogo pubblico. L’attività investigativa svolta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Treviglio è scaturita a seguito del ferimento alle gambe di un, cittadino marocchino, commesso lo scorso 5 settembre, all’interno di unaabbandonata che sorge all’interno di un podere sito in via Pirola di. Le indagini hanno permesso di far luce ...