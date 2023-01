Spara al cognato e si dà alla fuga | arrestata guardia giurata

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) "Stannondo": la voce comincia a correre insiemepaura tra le strade di Arezzo. Paura confermata dopo pochi secondi dalle sirene della polizia e delle ambulanze.Sarebbe stata unatoria in casa quella...

... è giunta al 112 NUE la telefonata di una ragazza che chiedeva aiuto da via Riano; le pattuglie della Polizia di Stato in pochi istanti hanno raggiunto la donna che era lì con il. I due ......è scaturita una lite al culmine della quale l'ex coniuge avrebbe preso una pistola dall'auto parcheggiata nelle vicinanze ed avrebbe sparato un colpo all'indirizzo della ex moglie e del. Il ...

Spara al cognato e si dà alla fuga: fermato un uomo Today.it

Arezzo, spara al cognato: ferito all'addome. Uomo arrestato dalla polizia Corriere di Arezzo

Arezzo, guardia giurata spara al cognato al termine di una lite: colpito all'addome, è grave Corriere Fiorentino

Ponte Milvio, spara all'ex moglie e al cognato ma colpisce un ristorante. Poi si nasconde nell'armadio: preso Corriere Roma

Ponte Milvio, spara alla ex moglie e al cognato. Arrestato VignaClaraBlog.it

Ha sparato addosso al cognato in un raptus di follia, forse originato da una faida familiare. I colpi di pistola esplosi sono stati diversi e almeno uno è andato a segno, all'addome, col ferito che è ..."Stanno sparando": la voce comincia a correre insieme alla paura ... dopo un'accesa discussione ha preso la pistola e ha esploso un colpo di arma da fuoco verso il cognato Luca Valli, 45 anni. Ferito, ...