(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Un 44enne, guardia giurata, è statodalla polizia dopo averto al, 46 anni, al culmine di unafamiliare scoppiata in un appartamento di via Pietro Benvenuti ad. ...

Un 44enne, guardia giurata, è stato arrestato dalla polizia dopo aver sparato al, 46 anni, al culmine di una lite familiare scoppiata in un appartamento di via Pietro Benvenuti ad Arezzo. Soccorso dal 118, il 46enne è stato trasportato all'ospedale cittadino in codice ...... è giunta al 112 NUE la telefonata di una ragazza che chiedeva aiuto da via Riano; le pattuglie della Polizia di Stato in pochi istanti hanno raggiunto la donna che era lì con il. I due ...

Spara al cognato e si dà alla fuga: arrestata guardia giurata Today.it

Spara al cognato durante lite ad Arezzo, arrestato - Cronaca Agenzia ANSA

Arezzo, spara al cognato: arrestata guardia giurata Adnkronos

Ponte Milvio, spara all'ex moglie e al cognato ma colpisce un ristorante. Poi si nasconde nell'armadio: preso Corriere Roma

Ponte Milvio, spara alla ex moglie e al cognato. Arrestato VignaClaraBlog.it

Ha sparato addosso al cognato in un raptus di follia, forse originato da una faida familiare. I colpi di pistola esplosi sono stati diversi e almeno uno è andato a segno, all'addome, col ferito che è ..."Stanno sparando": la voce comincia a correre insieme alla paura ... dopo un'accesa discussione ha preso la pistola e ha esploso un colpo di arma da fuoco verso il cognato Luca Valli, 45 anni. Ferito, ...