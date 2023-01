Spagna | attacco con catana in due chiese | un morto e 4 feriti Arrestato un nordafricano video

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Inun uomo ha scagliato una colpi diin duedi Algeciras, nella provincia meridionale di Cadice, uccidendo un sacrestano e ferendo, secondo quanto emerso al momento, altre quattro persone, fra le quali un parroco, che versa in gravi condizioni. L’autore del gesto, che non aveva documenti con sé, ma sarebbe di origine marocchina, è stato fermato. Secondo quanto riferito da fonti giudiziarie a Europa press, la Procura nazionale spagnola ha aperto un’inchiesta per terrorismo. L’alle dueinEl Mundo riferisce che l’uomo, di circa trent’anni, intorno alle 20 si sarebbe recato prima nella chiesa di San Isidro, situata in uno dei quartieri più popolari della città, e dopo aver discusso con il parroco lo avrebbe accoltellato ...

