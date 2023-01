Spagna | attacco a colpi di katana in due chiese | un morto

Una delle linee di indagine seguite dalle autorità per l'con machete inè quella di un possibileterroristico. Lo riferiscono fonti giudiziarie alle agenzie di stampa Efe ed Europa Press. Fonti del ministero dell'Interno spagnolo ...all'arma bianca in due chiese nella città di Algeciras, nella provincia spagnola di Cadice. Si indaga per terrorismoall'arma bianca in due chiese nella città di Algeciras, nella provincia spagnola di Cadice. Un 25enne di origine marocchina, Yassine Kansar - ora arrestato dalla polizia iberica - armato di ...

Attacco a colpi di machete in una chiesa nel sud della Spagna. Secondo quanto riferito da El Mundo, una persona è morta - il sacrestano - e altre quattro sono rimaste ...Attacco all’arma bianca nella chiese di San Isidro de Algeciras e di Nuestra Señora de La Palma a Cadice in Spagna. Una persona è morta e altre sono rimaste ferite, di cui una gravemente. L’aggressore ...