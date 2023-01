Una persona è stata ferita gravemente all'interno della chiesa di San Isidro, dove l'uomo ha fatto irruzione attorno alle 20 di mercoledì. La persona deceduta è invece morta all'esterno della chiesa. ...Francia ehanno siglato di recente accordi economico - militari proprio per cercare di mettere una pezza alle falle militari europee che proprio non potrebbero affrontare, per mancanza di ...

Spagna, assalta chiese armato di coltello: un morto e diversi feriti TGCOM

Dalla Spagna l’assalto a Bajrami Gattuso ci prova LA NAZIONE

Mercato Juventus, Allegri preoccupato: assalto dalla Spagna per Vlahovic Footballnews24.it

Fitur Madrid 2023, il Consorzio Dolomiti Prealpi torna all'assalto del ... News In Quota

Castilla y León, Vox tenta l’assalto all’aborto Il Manifesto

Un uomo armato di coltello ha assaltato diverse chiese ad Algeciras (Cadice), nel sud della Spagna, uccidendo una persona e ferendone altre quattro. La vittima è un sagrestano, tra i feriti vi sarebbe ...Almeno una persona è stata uccisa e 4 sono rimaste ferite nella città di Algeciras. Il presunto omicida è stato arrestato ...