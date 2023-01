Sovraffollamento | maltrattamenti e carenze igieniche | sotto sequestro decine di canili e gattili – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il 27% deipubblici e privati, su 876 strutture controllate in tutto il territorio nazionale, risultano irregolari. È quando emerge dalle operazioni compiute nell’ultimo periodo dai Carabinieri dei Nas, di concerto con il ministero della Salute. Sono state sequestrate nell’operazione 26 strutture con 871 animali, e comminate sanzioni a 29 persone per violazioni penali e a 230 per illeciti amministrativi, per complessivi 180 mila euro. Le principali violazioni pertengono all’igiene, conanche strutturali e autorizzative degli ambienti destinati al ricovero, con box in alcuni casi costruiti abusivamente e in dimensioni non sufficienti. Ma sono relative anche all’omessa registrazione degli animali all’anagrafe canina, e alla gestione irregolare dei farmaci, spesso scaduti. In un caso da più di sette anni. Questo ...