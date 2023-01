Sorteggio Nations League | Italia-Spagna in semifiniale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sono stati effettuati oggi i sorteggi delle Final Four dia Nyon. L’affronterà lamentre l’altra semifinale è tra Croazia e Olanda. Final Four, date e luogo (Photo by ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images)Le Final Four di, che vedranno protagonisti gli Azzurri di Mancini, si svolgeranno tra il 14 e il 18 giugno nei Paesi Bassi. L’scenderà in campo contro le Furie Rosse di Luis de la Fuente il prossimo 15 giugno allo stadio De Grolsch Veste di Enschede. La Finale invece si giocherà allo stadio De Kulp di Rotterdam il 18 giugno. Nella passata edizione della competizione l’si è classificata al terzo posto, dopo la finalina per il 3°-4° posto ...

