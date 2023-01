Sono Boomer e amo Boomerissima | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Alessia Marcuzzi è tornata in TV in Rai. Da tre settimane conduce su Raidueissima e vi devo dire a me piacciono molto sia lei che il format. Due squadre:e millennials si scontrano nelle gare di canto di ballo, e nei quiz basati sulle varie epoche. È vero il programma è simile a tanti altri. A me per esempio ricorda sia Furore che conduceva Alessandro Greco che il più recente Nane that tune. Iounanata negli anni ottanta e quindi che Ve lo dico a fa, questo programma mi porta alla memoria tantissimi ricordi. Tra l’altro Alessia Marcuzzi è davvero brava. Oltre a condurre, balla anche sulle coreografie di Luca Tommasini e gli ospiticoinvolti a tutto tondo. Ho amato i balletti che ha fatto per esempio con Katia Follesa e con Geppi Cucciari. So che i più hanno criticato il ...