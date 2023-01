Sondaggio Ipsos | Fratelli d’Italia e Meloni in calo Cresce la fiducia nel Movimento 5 Stelle

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)perde consensi e lain Giorgiaè incosì come quella nei confronti dell’operato del Governo. A dimostrarlo sono i dati dell’ultimopubblicato in data 25 gennaio.inIldirealizzato per il Corriere della Sera e firmato da Nando Pagnoncelli diffuso nella giornata di mercoledì 25 gennaio, pur confermando cheresta il primo partito, ha rilevato undei consensi. I voti positivi, infatti, sono diminuiti di tre punti rispetto a dicembre mentre quelli ...

Fi, Berlusconi: 'Sulla Giustizia siamo con Nordio. Benzinai senza colpe' Il governo Meloni fa registrare i primi cedimenti in termini di consensi. L'ultimo sondaggio certifica un calo del gradimento nei confronti sia della premier che dell'esecutivo, rispettivamente di 5 e 3 punti. A confermare le frizioni interne, arriva un'intervista di ... Nell'ultimo sondaggio politico di Swg per Tg La7, Fratelli d'Italia, pur confermandosi per distacco il primo ... Secondo quanto rilevato da Nando Pagnoncelli di Ipsos per il Corriere della Sera nell'...

