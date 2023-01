Sondaggi Ipsos | battuta d’arresto per FDI

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Fratelli d’Italia chiude in calo il mese di gennaio. A sostenerlo sono gli ultimirealizzati daper il Corriere della Sera che danno Fdi in calo dell’1,2% al 30,5%. Il calo nei consensi di Fdi si riverbera anche sull’indice di fiducia della premier Meloni che scende da 58 a 53. In discesa anche le quotazioni del governo il cui gradimento passa da 54 a 51. In parte il calo di Fdi viene sanato dalla crescita contemporanea di Lega (+0,5% all’8,3%) e Forza Italia (+0,6% al 6,8%). In questo modo il centrodestra perde appena due decimi rispetto alla precedente rilevazione di fine dicembre. Per Nando Pagnoncelli, presidente, “sarebbe azzardato” parlare di “fine della luna di miele, dato che l’apprezzamento per la premier viene espresso dal 46% degli italiani”, una percentuale maggiore rispetto al 26,7% che alle ...

... ma dopo 2 mesi di governo supera il 30 per cento Il partito della premier Giorgia Meloni resta in alto nei consensi, ma per la prima volta dall'inizio del governo gli ultimi...Secondo quanto rilevato da Nando Pagnoncelli diper il Corriere della Sera nell'ultimo mese ... il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte " seconda forza politica nel Paese,alla mano " ...

