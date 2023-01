Sondaggi | battuta d’arresto per Fdi e per il gradimento di Meloni M5s avanza | stabile il Pd

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La primaper Fratelli d’Italia, la presidente del Consiglio Giorgia, il governo e del centrodestra. L’ultimoo di Ipsos per il Corriere della Sera conferma la flessione dei consensi del primo partito italiano e dell’intera coalizione che ha trionfato nelle urne a settembre. Rispetto al 22 dicembre 2022, Fdi è accreditata ora del 30,5% dei consensi, in netto calo rispetto al 31,7 della precedente rilevazione. Mentre il M5s si conferma il secondo partito e guadagna lo 0,6 (18,2%).invece il Partito Democratico al 16,4 con una lievissima crescita (0,1). Nella coalizione di governo crescono la Lega, passando dal 7,8 all’8,3%, e Forza Italia che guadagna secondo le stime lo 0,6 arrivando al 6,8 per cento. Progressi che non bastano a compensare la perdita di Fratelli ...

